На Прикарпатті чоловік ножем поранив тестя

Під час сімейного конфлікту, прикарпатець наніс тілесні ушкодження своєму тестю. Потерпілого з тяжкими травмами доставлено до лікарні. Зловмисника поліцейські затримали в процесуальному порядку.

Інцидент трапився 6 серпня на Калущині. Повідомлення про подію надійшло до поліції від 19-річної мешканки Калущини. Жінка розповіла, що її батько поранив дідуся, передає Правда.

На виклик негайно виїхали слідчо-оперативна група. У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили обставини події: конфлікт між родичами виник в приміщені літньої кухні. Під час словесної суперечки 51-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, схопив ножа та завдав удар в живіт 78-річному родичу.

Потерпілого з тяжкими тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Нападника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

За скоєне йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.