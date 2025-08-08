Як ветерани на кріслах колісних перевіряли обласну лікарню в Івано-Франківську. ФОТО

Представники громадської організації “Зруш скелю” протестували доступність Івано-Франківської обласної клінічної лікарні для людей з порушеннями мобільності. Перевірку провели ветерани на кріслах колісних.
Про це пише “Галка”.
За словами Євгена Сивопляса, заклад в Івано-Франківську показав кращі результати у порівнянні з Волинською обласною лікарнею. Зокрема, в Івано-Франківській лікарні нарахували щонайменше чотири повноцінні душові та туалетні зони, адаптовані для осіб на кріслах колісних— це вчетверо більше, ніж у Луцьку.
Серед позитивних моментів Євген Сивопляс виокремив:
- У центрі фізичної реабілітації встановлені надійні поручні вздовж стін.
- Інформаційні таблички в кабінетах продубльовані шрифтом Брайля і розміщені на правильній висоті.
- Підлога в реабілітаційному центрі має нековзке покриття, що відповідає будівельним нормам.
- Є простір, де можна отримати або відремонтувати крісло колісне, що значно спрощує реабілітацію.
- Ветерани також відзначили позитивний досвід отримання допоміжних засобів — наприклад, милиць — без зайвих труднощів.
Водночас виявили і низку недоліків:
- Частина вхідних груп не має пандусів або вони надто круті, що ускладнює пересування.
- Не всі пандуси обладнані поручнями, або ж ті мають неправильну конструкцію.
- Проблеми з навігацією та інформуванням: таблички на входах і в інших корпусах лишаються застарілими.
- Незрозуміле зонування паркування: пацієнтам складно знайти доступні місця, а охорона не завжди орієнтується, куди їх направити.
- Відсутність понижень на тротуарах змушує людей на візках рухатися проїжджою частиною.
- У деяких санітарних зонах бракує гачків, дзеркал, смітників з безконтактним доступом тощо.
- Ліфти в лікарні застарілі, поручні потребують заміни.
“Можна зробити загальний висновок — не лише щодо цієї лікарні, а й щодо великих закладів загалом: таким установам потрібна посада фахівця з внутрішньої доступності. Це має бути людина, яка добре орієнтується в державних будівельних нормах, розуміється на них і може контролювати ці речі. Було б добре, якби фахівці з доступності долучались ще на етапі проєктування. Зараз їх просто немає. Тому ми робимо висновок: потрібна адвокація, щоби ці фахівці з’являлись у таких закладах”, — каже Євген Сивопляс.