ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Людина у візку рухається коридором
Диван на коліщатках в темній вітальні

Як ветерани на кріслах колісних перевіряли обласну лікарню в Івано-Франківську. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
08/08/2025 10:53
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Представники громадської організації “Зруш скелю” протестували доступність Івано-Франківської обласної клінічної лікарні для людей з порушеннями мобільності. Перевірку провели ветерани на кріслах колісних.

Про це пише “Галка”.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

За словами Євгена Сивопляса, заклад в Івано-Франківську показав кращі результати у порівнянні з Волинською обласною лікарнею. Зокрема, в Івано-Франківській лікарні нарахували щонайменше чотири повноцінні душові та туалетні зони, адаптовані для осіб на кріслах колісних— це вчетверо більше, ніж у Луцьку.

Серед позитивних моментів Євген Сивопляс виокремив:

  • У центрі фізичної реабілітації встановлені надійні поручні вздовж стін.
  • Інформаційні таблички в кабінетах продубльовані шрифтом Брайля і розміщені на правильній висоті.
  • Підлога в реабілітаційному центрі має нековзке покриття, що відповідає будівельним нормам.
  • Є простір, де можна отримати або відремонтувати крісло колісне, що значно спрощує реабілітацію.
  • Ветерани також відзначили позитивний досвід отримання допоміжних засобів — наприклад, милиць — без зайвих труднощів.

Водночас виявили і низку недоліків:

  • Частина вхідних груп не має пандусів або вони надто круті, що ускладнює пересування.
  • Не всі пандуси обладнані поручнями, або ж ті мають неправильну конструкцію.
  • Проблеми з навігацією та інформуванням: таблички на входах і в інших корпусах лишаються застарілими.
  • Незрозуміле зонування паркування: пацієнтам складно знайти доступні місця, а охорона не завжди орієнтується, куди їх направити.
  • Відсутність понижень на тротуарах змушує людей на візках рухатися проїжджою частиною.
  • У деяких санітарних зонах бракує гачків, дзеркал, смітників з безконтактним доступом тощо.
  • Ліфти в лікарні застарілі, поручні потребують заміни.

“Можна зробити загальний висновок — не лише щодо цієї лікарні, а й щодо великих закладів загалом: таким установам потрібна посада фахівця з внутрішньої доступності. Це має бути людина, яка добре орієнтується в державних будівельних нормах, розуміється на них і може контролювати ці речі. Було б добре, якби фахівці з доступності долучались ще на етапі проєктування. Зараз їх просто немає. Тому ми робимо висновок: потрібна адвокація, щоби ці фахівці з’являлись у таких закладах”, — каже Євген Сивопляс.