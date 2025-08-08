Як ветерани на кріслах колісних перевіряли обласну лікарню в Івано-Франківську. ФОТО

Про це пише “Галка”.

За словами Євгена Сивопляса, заклад в Івано-Франківську показав кращі результати у порівнянні з Волинською обласною лікарнею. Зокрема, в Івано-Франківській лікарні нарахували щонайменше чотири повноцінні душові та туалетні зони, адаптовані для осіб на кріслах колісних— це вчетверо більше, ніж у Луцьку.

“Можна зробити загальний висновок — не лише щодо цієї лікарні, а й щодо великих закладів загалом: таким установам потрібна посада фахівця з внутрішньої доступності. Це має бути людина, яка добре орієнтується в державних будівельних нормах, розуміється на них і може контролювати ці речі. Було б добре, якби фахівці з доступності долучались ще на етапі проєктування. Зараз їх просто немає. Тому ми робимо висновок: потрібна адвокація, щоби ці фахівці з’являлись у таких закладах”, — каже Євген Сивопляс.