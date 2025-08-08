На фронті поліг прикарпатець Мирослав Наталюткін

У Франківську скорбота сколихнула 6 ліцей імені Івана Ревчука. На щиті додому повертається випускник навчального закладу Мирослав Наталюткін, який віддав життя за свободу України.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це інформує Правда з посиланням на ліцей №6 імені Івана Ревчука Івано-Франківської міської ради.

“Завжди усміхнений, щирий, світлий… Мирослав віддав найцінніше — своє життя — за нашу свободу, за мирне небо над Україною”, – йдеться у повідомленні навчального закладу.

Педагогічний колектив та учнівська спільнота ліцею висловлюють глибокі співчуття рідним загиблого героя.