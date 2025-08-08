В аваріях на Івано-Франківщині постраждали двоє людей. ФОТО

Аварії сталися в Калуській та в Солотвинській ТГ. Слідчі розпочали кримінальні провадження і з’ясовуються всі обставини.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

7 серпня о 18:40 трапилася аварія за участю двох автомобілів в селі Боднарів. Поліцейські попередньо з’ясували, що 46-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Opel Combo», рухався дорогою Н-10 сполученням «Стрий – Чернівці – Мамалига» та виконував поворот ліворуч. У цей момент у нього в’їхав «Opel Zafira», під керуванням 22-річного мешканця села Шевченкове, який рухався позаду в тому ж напрямку, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення.

Внаслідок аварії водія «Opel Combo», з травмами госпіталізували.

Обидва керманичі перебували у тверезому стані.

Ще одна автопригода з потерпілими трапилася вчора, 7 серпня, близько 6 години ранку в с. Пороги. Як з’ясували правоохоронці, 52-річний водій мешканець Солотвинської ТГ, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz Sprinter», не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, в результаті чого з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок аварії до лікувального закладу з травмами доставлено пасажирку транспортного засобу. Керманича перевірено на стан сп’яніння,– тверезий.

За цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування для встановлення усіх обставин аварії триває.

Поліція Івано-Франківщини закликає усіх учасників дорожнього руху не порушувати ПДР