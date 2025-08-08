У «Резерв+» з’явився ще один вид відстрочки від мобілізації

У застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+» додали нову функцію.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Тепер запросити відстрочку від мобілізації зможуть наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники навчальних закладів, повідомляють у Міноборони.
Йдеться про фахівців, які працюють у закладах вищої, професійної вищої та професійної освіти, а також у наукових установах. Щоб отримати відстрочку, у Єдиній державній електронній базі з питань освіти мають бути три ключові записи:
- основне місце роботи;
- ставка щонайменше 0,75;
- входження до кадрової групи освітнього процесу або адміністративної посади, що належить до викладацької категорії.
«Оформлюється відстрочка просто: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку «Резерв+», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення із результатом», – зазначено у повідомленні.
У Міноборони також попередили, що якщо всі умови дотримані, але запит не проходить, слід звернутися до навчального закладу, щоб перевірити чи оновити дані в електронній базі.