Головнокомандувач нагородив Володимира Навізовського з Івано-Франківщини “Золотим Хрестом”

Повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки, пише Правда.іф.

“07 грудня 2024 року, противник наступав у складі 4 БМП-2 з десантом, поблизу населеного пункту Дар’їно Курської області. Після отримання цілі розрахунок FGM-148 “Джавелін”, під командуванням молодшого сержанта Навізовського Володимира Володимировича, кількома влучними пострілами пошкодив декілька одиниць бронетехніки та зупинив наступ ворожої колони на позиції Сил Оборони України”, – йдеться у дописі.