ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Військові у формі, вручення нагород у лісі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Головнокомандувач нагородив Володимира Навізовського з Івано-Франківщини “Золотим Хрестом”

Автор: Оксана Марушкевич
08/08/2025 13:03
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Прикарпатець Навізовський Володимир отримав нагороду від Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського “Золотий Хрест”.

Повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки, пише Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

“07 грудня 2024 року, противник наступав у складі 4 БМП-2 з десантом, поблизу населеного пункту Дар’їно Курської області. Після отримання цілі розрахунок FGM-148 “Джавелін”, під командуванням молодшого сержанта Навізовського Володимира Володимировича, кількома влучними пострілами пошкодив декілька одиниць бронетехніки та зупинив наступ ворожої колони на позиції Сил Оборони України”, – йдеться у дописі.