Сьогодні на Городенківщині попрощаються з військовим Гудчаком Андрієм

Військовий Гудчак Андрій, 13.12.1973 р.н., житель міста Івано-Франківськ, уродженець села Раковець, помер у березні 2025 року неподалік села Авдіївка Чернігівської області.

До цього часу вважався зниклим безвісти, пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.

Сьогодні, 8 серпня 2025 року, о 14 годині у селі Раковець відбудеться чин похорону.

Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого військового.