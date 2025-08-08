На Івано-Франківщині попрощаються із захисником Ледяєвим Андрієм

Івано-Франківська громада проведе до місця останнього спочинку полеглого воїна Ледяєва Дмитра. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 5 серпня.
Пише Правда.іф з посиланням на КП Міську ритуальну службу
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Заходи військового поховального ритуалу по солдату Ледяєву Дмитру (07.08.1984 – 05.08.2025) проведуть завтра, 9 серпня.
О 13 годині – початок прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3;
О 14 годині – поховання на Алеї Героїв кладовища села Чукалівка.