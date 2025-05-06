У франківській ЦМКЛ врятували чоловіка з інфарктом після 10 хвилин клінічної смерті. ФОТО

В Івано-Франківську, лікарі Центральної міської клінічної лікарні врятували 44-річного Ярослава Небесного, в якого серце зупинилося під час ЕКГ.

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Як розповідають у медзакладі, спочатку чоловік відчув біль у горлі, пише Правда.

“Увечері 19 квітня, якраз напередодні Великодня, після того як фізично попрацював, я відчув біль в горлі, який згодом трохи поширився на грудну клітку. Випив таблетки, трохи полегшало. Пройшли великодні свята, я думав, що в мене захворювання горла і жив як зазвичай, продовжував фізично працювати та навіть їздив на екскурсію”, – наводять слова чоловіка у медзакладі.

Біль у грудях Ярослав відчув аж через тиждень після погіршення загального самопочуття. Далі він прийшов до лікарні.

“Я себе досить нормально почував, тому, як кажуть, «своїми ногами прийшов». Попросив, щоб мені зробили рентген. А лікарі сказали, що спершу зроблять кардіограму. Мене це здивувало, оскільки я думав, що проблеми з горлом. Я відчував себе нормально, але коли мені поставили датчики… далі я не пам’ятаю… нічого не бачив… Потім період, коли я задихався (це вже, мабуть, коли я приходив до свідомості).Було дуже важко дихати, але ставало все легше. Відкрив очі і побачив, що навколо мене десь було 5-6 медиків і не розумів, що сталось…”, – ділиться чоловік пережитим.

Під час обстеження чоловік втратив свідомість. Почалась клінічна смерть, яка тривала 10 хвилин.

Чергові лікарі провели реанімаційні заходи, включно з дефібриляцією та інтубацією, які дали результат — вдалося відновити серцеву діяльність.

Після стабілізації стану, Ярослава доставили у відділення інтервенційної кардіології. Лікарі провели коронографію та виявили повну оклюзію однієї з артерій серця. Інтервенційний кардіолог успішно виконав стентування — мінімально інвазивне втручання, що дозволяє відновити кровообіг.

Попереду — реабілітація та постійне медичне спостереження, але сам Ярослав зізнається: вважає свій порятунок справжнім дивом.