На Франківщині попрощались із захисником Романом Мохняком

Сьогодні, 6 травня, у селі Підпечери попрощалися з Героєм Романом Мохняком, який віддав життя у боротьбі за Україну.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тисменицька міська рада.

Напередодні «живим ланцюгом» мешканці міста Тисмениця та села Підпечери зустрічали полеглого Захисника. Востаннє попрощатися з Героєм прийшли керівництво Тисменицької та Івано-Франківської міських рад, найближчі та найрідніші люди, друзі, колеги, однопартійці та громадськість.

Мохняк Роман Мирославович народився 13 травня 1984 року у селі Підпечери. Навчався у Підпечерівській школі, Івано-Франківському ліцеї для обдарованих дітей. Здобув вищу освіту у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. Працював вчителем в Угринівській школі, згодом – у Тисменицькій податковій інспекції. З 2010 року працював у Тисменицькій РДА головним спеціалістом Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. З 2020 року працював заступником начальника відділу загальної та організаційної роботи Тисменицької міської ради. Обирався депутатом Тисменицької районної ради.

У березні 2024 року добровільно став на захист нашої держави. Захищав Україну на Сумському та Харківському напрямках. Був молодшим сержантом, зовнішнім пілотом (оператором) 105 окремої бригади ЗСУ (рота «Рубак»). У квітні 2025 року отримав поранення, прикривши побратима у н.п. Шевченкове Охтирського району Сумської області. Серце Захисника перестало битися 28 квітня 2025 року у лікарні м. Київ.