Прикарпатський університет отримав техніку та обладнання від Благодійного фонду “Чисті Серцем” і Посольства Китаю

Благодійний фонд “Чисті Серцем” передав Прикарпатському (Карпатському) національному університету імені Василя Стефаника гуманітарну допомогу, яка буде розподілена між студентськими гуртожитками, місцями проживання внутрішньо переміщених осіб та навчальними закладами університету.

Пише Правда.іф з посиланням на Версії

Представники Благодійного фонду “Чисті Серцем” 2 травня 2025 року здійснили черговий акт передачі гуманітарної допомоги Прикарпатському (Карпатському) національному університету імені Василя Стефаника, яка буде спрямована на забезпечення належних умов проживання та навчання студентів, а також підтримку тимчасово переміщених осіб та наукових осередків навчального закладу. Отримана допомога призначена для використання у студентських гуртожитках, обладнаних помешканнях для внутрішньо переміщених осіб, Міжнародному центрі зустрічей студентської молоді в Микуличині та астрономічній обсерваторії на горі Піп Іван, що дозволить забезпечити мінімально необхідні умови безпеки, тепла та комфорту для усіх мешканців.

В.о. ректора Карпатського університету Ігор Цепенда висловив вдячність за партнерську співпрацю, зазначивши довготривалі відносини з благодійною організацією: “Ми вже давно співпрацюємо з фондом “Чисті Серцем”, тому що впродовж багатьох років саме ця благодійна організація здійснює дуже широкомасштабні проєкти, які в першу чергу спрямовані на допомогу всім, хто її потребує”. Очільник закладу вищої освіти також наголосив на значущості поточної благодійної програми, яка орієнтована на підтримку студентського контингенту та предбачає розподіл важливих елементів інфраструктури між університетськими гуртожитками.

За словами виконувача обов’язків ректора, до переліку отриманої допомоги увійшли пральні машинки, холодильники, мікрохвильові печі, ліжка та матраци – усе те обладнання, що є необхідним для повсякденного функціонування студентів.

“Ми також розглядаємо можливість забезпечення наших колег-переселенців з інших університетів, зокрема студентів Китайської Народної Республіки, які нині проживають у нашому гуртожитку”, – додав керівник навчального закладу.

До складу переданої гуманітарної допомоги увійшли різноманітні види технічного обладнання та предмети побутової необхідності, зокрема електрообігрівачі, електрочайники, термоковдри, термопростирадла та аптечки першої допомоги, що особливо важливо в умовах нинішнього воєнного стану та енергетичної кризи. Зазначена підтримка стала можливою завдяки спільним зусиллям Посольства Китайської Народної Республіки в Україні та Благодійного фонду “Чисті Серцем” за підтримки Міністерства закордонних справ України.

Почесний консул Угорщини в Івано-Франківську та співзасновник Благодійного фонду “Чисті Серцем” Василь Вишиванюк наголосив на ролі міжнародного співробітництва у реалізації проєкту: “Ця вся допомога сформована завдяки підтримці Міністерства закордонних справ України та надана від Китайської Народної Республіки. Це вже не вперше, коли КНР надає гуманітарну допомогу Україні через наш фонд, і ми щиро вдячні за цю підтримку”. Він також відзначив, що серед мешканців університетського гуртожитку, який отримає частину допомоги, є громадяни Китаю, які здобувають вищу освіту в Прикарпатському університеті.

Аспіранти спеціальності “Музичне мистецтво” Інституту мистецтв Прикарпатського (Карпатського) національного університету, які є громадянами Китайської Народної Республіки, висловили подяку за надану підтримку, зазначивши, що така допомога, по-перше, створює відчуття безпеки, турботи та комфорту у непрості для країни часи, й, по-друге, сприяє покращенню умов їхнього навчання та проживання. Представники університету та благодійного фонду підкреслили, що ця допомога є не просто набором речей, а реальною підтримкою всіх, хто перебуває під опікою навчального закладу, забезпечуючи тепло у гуртожитках, зручність у центрах студентських зустрічей та безпечні умови для наукової діяльності, особливо в умовах високогір’я.