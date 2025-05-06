ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Дніпропетровщині помер військовослужбовець Богдан Харук з Івано-Франківщини

Автор: Оксана Марушкевич
06/05/2025 18:28
-Реклама
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

2 травня 2025 року у наметовому містечку в Дніпропетровській області помер старший лейтенант з Івано-Франківщини Богдан Харук.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомили на Facebook-сторінці Снятинської міської ради.

Богдан Харук народився у 1984 році. Жив у селі Хутір-Будилів Коломийського району.

“Міський голова, виконавчий комітет Снятинської міської ради, депутатський корпус та працівники адмінапарату висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати — загибелі захисника України Богдана Харука. Нехай пам’ять про героя назавжди залишиться у наших серцях”, — йдеться у дописі.