На Дніпропетровщині помер військовослужбовець Богдан Харук з Івано-Франківщини

2 травня 2025 року у наметовому містечку в Дніпропетровській області помер старший лейтенант з Івано-Франківщини Богдан Харук.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Снятинської міської ради.

Богдан Харук народився у 1984 році. Жив у селі Хутір-Будилів Коломийського району.