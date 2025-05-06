На Дніпропетровщині помер військовослужбовець Богдан Харук з Івано-Франківщини

2 травня 2025 року у наметовому містечку в Дніпропетровській області помер старший лейтенант з Івано-Франківщини Богдан Харук.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це повідомили на Facebook-сторінці Снятинської міської ради.
Богдан Харук народився у 1984 році. Жив у селі Хутір-Будилів Коломийського району.
“Міський голова, виконавчий комітет Снятинської міської ради, депутатський корпус та працівники адмінапарату висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати — загибелі захисника України Богдана Харука. Нехай пам’ять про героя назавжди залишиться у наших серцях”, — йдеться у дописі.