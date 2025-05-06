Рідні військового льотчика з Івано-Франківська просять підписати петицію за присвоєння йому посмертного звання Героя

В 2019 році франківця Антона Листопада було визнано кращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ та нагороджено золотим годинником. Брав участь у бойових діях на сході України.

Пише Правда.іф з посиланням на Оксану Резнік

На його рахунку сотні бойових вильотів на прикриття військ та вогневе знищення противника. Антон безпосередньо приймав участь в захисті неба над Маріуполем, відволікаючи вогонь ворога на себе. За відвагу і непереможну силу волі та професіоналізм він був нагороджений орденом “За Мужність”lll ступеню.

8 серпня 2022 року Антон Листопад загинув під час виконання бойового завдання в небі Вінничини. І тому на його честь названа вулиця в Вінниці.

А зараз рідні льотчика-винищувача МІГ-29, майора Листопада Антона Валентиновича просять про присвоєння йому звання Героя України (посмертно).

Для цього потрібно підписати #петицію

https://petition.president.gov.ua/petition/245654