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Рідні військового льотчика з Івано-Франківська просять підписати петицію за присвоєння йому посмертного звання Героя

Автор: Оксана Марушкевич
06/05/2025 18:55
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В 2019 році франківця Антона Листопада було визнано кращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ та нагороджено золотим годинником. Брав участь у бойових діях на сході України.

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Пише Правда.іф з посиланням на Оксану Резнік

На його рахунку сотні бойових вильотів на прикриття військ та вогневе знищення противника. Антон безпосередньо приймав участь в захисті неба над Маріуполем, відволікаючи вогонь ворога на себе. За відвагу і непереможну силу волі та професіоналізм він був нагороджений орденом “За Мужність”lll ступеню.

8 серпня 2022 року Антон Листопад загинув під час виконання бойового завдання в небі Вінничини. І тому на його честь названа вулиця в Вінниці.

А зараз рідні льотчика-винищувача МІГ-29, майора Листопада Антона Валентиновича просять про присвоєння йому звання Героя України (посмертно).

Для цього потрібно підписати #петицію

https://petition.president.gov.ua/petition/245654