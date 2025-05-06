У середмісті Івано-Франківська проведуть благодійний гараж-сейл: організатори збирають речі

9-11 травня на площі Ринок в Івано-Франківську проведуть благодійний гаражний розпродаж речей “Garage Sale”, організований ГО “Галицькі Леви” та “Теплі Обійми”. Зібрані кошти спрямують на придбання апарату штучної вентиляції легень для військового шпиталю.

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Про це пише Галка.

Як розповів Роман Дорожівський, голова громадської організації “Галицькі Леви”, захід проводитиметься за прикладом успішного досвіду Хмельницького. Ідея полягає в тому, щоб люди приносили свої речі, а організатори їх оцінюватимуть і продаватимуть під час гараж-сейлу.

“Люди приносять речі, яким вони хочуть дати друге життя. Ми їх перебираємо, сортуємо, оцінюємо і 9-10-11 травня на площі Ринок будемо продавати, а всі вторговані кошти підуть на придбання апарата ШВЛ для військового шпиталю Івано-Франківська”, — пояснив Дорожівський.

Для розпродажу підходять книги, сезонний одяг (дитячий, жіночий, чоловічий), аксесуари, годинники, телефони, фотоапарати та інші речі, що мають цінність. Важливо, щоб принесені речі були чистими. Після збору вони пройдуть додаткову обробку та сортування.

За словами організаторів, вартість апарата ШВЛ – 1 650 000 гривень. Торік вже вдалося зібрати 650 000 гривень, цього року — ще 230 000. Залишається зібрати ще 830 000 гривень.

Ольга Зварич, керівниця “Теплих обіймів” і співорганізаторка заходу, зазначила, що такий формат збору коштів є дієвішим:

“Матеріально люди хочуть отримати за свій донат річ. Річ навіть не таку матеріальну, а річ-пам’ять”.

Ціни на речі будуть помірними, кажуть організатори — від 50 до 500 гривень. Книги матимуть фіксовану ціну, орієнтовно 100-150 гривень.

Крім продажу речей, на локації організують страви за донати, дитячі активності та атракціони. Організатори розраховують зібрати близько 400 000 гривень за три дні проведення заходу.

Гараж-сейл працюватиме з 10:00 до 20:00.

Збір речей для гаражного розпродажу триватиме до 8 травня включно.

Пункти збору: