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У франківській ЦМКЛ зʼявилося обладнання для діагностики нервово-мʼязових розладів
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У франківській ЦМКЛ зʼявилося обладнання для діагностики нервово-мʼязових розладів

Автор: Олег Мамчур
18/03/2025 17:33
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У Івано-Франківській ЦМКЛ тепер доступна електронейрографія (ЕНМГ) – метод діагностики, що дозволяє оцінити електричну активність периферичної нервової системи та спинного мозку, а також взаємодію м’язової та нервової тканин.

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Діагностика дозволить виявити порушення в роботі м’язів і периферичних нервів. 

Коли варто пройти ЕНМГ?

Лікарі призначають обстеження при наступних клінічних проявах:

  • слабкість у руках або ногах;
  • оніміння, біль, відчуття поколювання в кінцівках;
  • тремор м’язів, судоми в них;
  • неврологічні наслідки травм кінцівок;
  • атрофія м’язів;
  • інші ураження нервової системи.

Що діагностує обстеження?

  • тунельні синдроми;
  • нейропатії (зокрема післятравматичні – актуально для наших захисників);
  • плексити;
  • міастенію;
  • корінцеві синдроми та інші неврологічні захворювання.

Хто може направити на ЕНМГ?

Направлення на обстеження найчастіше дає невролог, а також терапевти, травматологи, реабілітологи, вертебрологи. 

Обстеження триває від 30 до 60 хвилин, не потребує складної підготовки та має мінімум протипоказань. 