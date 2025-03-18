У франківській ЦМКЛ зʼявилося обладнання для діагностики нервово-мʼязових розладів

У Івано-Франківській ЦМКЛ тепер доступна електронейрографія (ЕНМГ) – метод діагностики, що дозволяє оцінити електричну активність периферичної нервової системи та спинного мозку, а також взаємодію м’язової та нервової тканин.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Діагностика дозволить виявити порушення в роботі м’язів і периферичних нервів.
Коли варто пройти ЕНМГ?
Лікарі призначають обстеження при наступних клінічних проявах:
- слабкість у руках або ногах;
- оніміння, біль, відчуття поколювання в кінцівках;
- тремор м’язів, судоми в них;
- неврологічні наслідки травм кінцівок;
- атрофія м’язів;
- інші ураження нервової системи.
Що діагностує обстеження?
- тунельні синдроми;
- нейропатії (зокрема післятравматичні – актуально для наших захисників);
- плексити;
- міастенію;
- корінцеві синдроми та інші неврологічні захворювання.
Хто може направити на ЕНМГ?
Направлення на обстеження найчастіше дає невролог, а також терапевти, травматологи, реабілітологи, вертебрологи.
Обстеження триває від 30 до 60 хвилин, не потребує складної підготовки та має мінімум протипоказань.