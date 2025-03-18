У франківській ЦМКЛ зʼявилося обладнання для діагностики нервово-мʼязових розладів

У Івано-Франківській ЦМКЛ тепер доступна електронейрографія (ЕНМГ) – метод діагностики, що дозволяє оцінити електричну активність периферичної нервової системи та спинного мозку, а також взаємодію м’язової та нервової тканин.

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Діагностика дозволить виявити порушення в роботі м’язів і периферичних нервів.

Коли варто пройти ЕНМГ?

Лікарі призначають обстеження при наступних клінічних проявах:

слабкість у руках або ногах;

оніміння, біль, відчуття поколювання в кінцівках;

тремор м’язів, судоми в них;

неврологічні наслідки травм кінцівок;

атрофія м’язів;

інші ураження нервової системи.

Що діагностує обстеження?

тунельні синдроми;

нейропатії (зокрема післятравматичні – актуально для наших захисників);

плексити;

міастенію;

корінцеві синдроми та інші неврологічні захворювання.

Хто може направити на ЕНМГ?

Направлення на обстеження найчастіше дає невролог, а також терапевти, травматологи, реабілітологи, вертебрологи.

Обстеження триває від 30 до 60 хвилин, не потребує складної підготовки та має мінімум протипоказань.