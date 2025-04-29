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У Франківську 18-річний водій без документів вчинив ДТП

Автор: Оксана Марушкевич
29/04/2025 18:03
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Учора поліцейські отримали повідомлення з приводу ДТП по вулиці Крихівецькій. На водія склали адмінматеріали.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Опрацьовуючи виклик, інспектори встановили, 18-річний водій автомобіля Ford не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем Honda.

Спілкуючись з водієм Ford, патрульні виявили, що у останнього відсутнє посвідчення водія та страховий поліс.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.