Парафія Собору Пресвятої Богородиці на Івано-Франківщині отримала мощі блаженного священномученика Івана Слезюка

З благословення Архієпископа та Митрополита Івано-Франківського Владики Володимира Війтишина, для парафії Собору Пресвятої Богородиці в селі Суходіл, Рожнятівського протопресвітеріату, було передано нетлінні останки блаженного священномученика Івана Слезюка.

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З цієї нагоди у п’ятницю, 25 квітня, у парафії відбулися вечірні молитовні чування перед мощами блаженного.

На запрошення адміністратора парафії о. Івана Кшебета, до молінь доєдналися священнослужителі Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ — о. Степан Твердохліб, протопресвітер Рожнятівського протопресвітеріату, о. Віталій Дудин та о. Павло Паталій.

Молитовні чування стали часом глибоких духовних роздумів про значення мучеництва в контексті Воскресіння Христового. Вірні мали змогу не лише вшанувати пам’ять блаженного Івана Слезюка, але й переосмислити власну віру та відданість Христу, Який Своєю смертю і воскресінням відкрив шлях до вічного життя.

Отець Іван Кшебет підкреслив особливе значення цієї події для парафіяльної спільноти:

«Ця історична подія є дуже важливою для нашої парафії. Присутність у нашому храмі цього блаженного спонукатиме нас робити ще більше добрих вчинків і єднатися в любові!».

Блаженний Іван Слезюк є прикладом непохитної віри, мужності та відданості Христові, особливо у важкі часи переслідувань. Його нетлінні останки, які тепер перебуватимуть у храмі Собору Пресвятої Богородиці, стануть постійним нагадуванням про його святість та заохоченням до наслідування його чеснот.