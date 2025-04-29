Поліцейські повідомили підозру мешканцю Верховинщини, який завдав збитків на понад мільйон гривень

Слідчі встановили, що підозрюваний зрубав 14 дерев породи «ялина» на землях лісового фонду Чорногірського Природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського національного природного парку, які належать до природно-заповідного фонду.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області.

Протиправну діяльність фігуранта задокументували слідчі Верховинського відділення поліції.

“В ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці березня 2025 року фігурант, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи незаконно збагатитися, проник на територію Чорногірського Природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського національного природного парку”, – йдеться у дописі.

Не маючи жодних дозвільних документів, чоловік здійснив незаконну порубку дерев породи “ялина”.

Згідно з висновками проведеної судової інженерно-екологічної експертизи, держава зазнала матеріальних збитків – щонайменше 1 200 000 гривень.

Слідчі оголосили чоловіку підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.