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Патрульні зупинили нетверезого та без водійського посвідчення франківця

Автор: Оксана Марушкевич
29/04/2025 17:17
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Здійснюючи патрулювання на вулиці Залізничній в Івано-Франківську патрульні зупинили автомобіль BMW за порушення правил дорожнього руху.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульна поліція Івано-Франківської області.

“Спілкуючись з 35-річним водієм патрульні виявили у нього ознаки спʼяніння. Водій від проходження огляду на стан спʼяніння відмовився.

Окрім того, під час перевірки документів, поліцейські встановили, що керманич не отримував посвідчення водія”, – йдеться у дописі.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) та за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.