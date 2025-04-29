Ветеран і волонтер вирушили в похід з Франківська до Відня, щоб зібрати кошти на реабілітаційний центр

29 квітня в Івано-Франківську стартував піший похід до Відня. Його основна мета — зібрати кошти для створення реабілітаційного центру для ветеранів у Карпатах.

Про це пише Галка.

Ініціатива належить благодійному фонду “Метаноя” та австрійському волонтеру Артурові, які об’єднали зусилля після багатьох місяців допомоги пораненим військовим. Центр планують облаштувати в передгір’ї Карпат. Орієнтовна сума збору поки що не розголошується.

Руслан Вовк отримав тяжке поранення 26 серпня 2023 року, коли його підрозділ тримав оборону в селі Урожайне на Донеччині.

За місяць Руслан та Артур планують подолати понад 1000 км, щодня проходячи близько 40 км. Під час подорожі вони організовуватимуть зустрічі у містах України, Польщі, Німеччини та Австрії.