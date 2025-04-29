ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Двоє чоловіків з прапором на природі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Ветеран і волонтер вирушили в похід з Франківська до Відня, щоб зібрати кошти на реабілітаційний центр

Автор: Оксана Марушкевич
29/04/2025 16:47
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

29 квітня в Івано-Франківську стартував піший похід до Відня. Його основна мета — зібрати кошти для створення реабілітаційного центру для ветеранів у Карпатах.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це пише Галка.

Ініціатива належить благодійному фонду “Метаноя” та австрійському волонтеру Артурові, які об’єднали зусилля після багатьох місяців допомоги пораненим військовим. Центр планують облаштувати в передгір’ї Карпат. Орієнтовна сума збору поки що не розголошується.

Руслан Вовк отримав тяжке поранення 26 серпня 2023 року, коли його підрозділ тримав оборону в селі Урожайне на Донеччині.

За місяць Руслан та Артур планують подолати понад 1000 км, щодня проходячи близько 40 км. Під час подорожі вони організовуватимуть зустрічі у містах України, Польщі, Німеччини та Австрії.

Група людей сидить на вулиці, хлопчик з прапором.