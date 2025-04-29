Прихисток для вимушених переселенців на Франківщині може залишитися без фінансування

Прихисток для вимушених переселенців у селі Войнилів Івано-Франківської області може залишитися без фінансування. 31 травня 2025 року закінчується строк договору, за яким “Карітас Австрії” забезпечував повноцінну роботу закладу. Зараз у шелтері мешкають 40 людей, які потребують догляду.

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Про це Суспільному розповіла менеджерка прихистку Іванна Дмитрук.

За її словами, шелтер від “Карітасу України” у Войнилові працює з листопада 2023 року. У ньому живуть 35 вимушених переселенців з Донеччини, Херсонщини й Харківщини, а також п’ятеро місцевих.

Лідія Бабак живе у прихистку з 31 липня 2024 року. Родом жінка — із селища Велетенське Херсонської області.

“У нас були сильні обстріли. Вночі ми ховалися у підвалах. Лягаєш спати, наприклад, і боїшся: доживеш до ранку чи ні? Тому діти мене вивезли сюди”, — розповідає Лідія Бабак.

Її дім знищила армія РФ.

“Одну стіну в домі підірвали, сарай підірвали — все розлетілося, ніби його й не було зовсім, а потім спалили будинок. Вже собаки бігають по хаті… Таке в нас життя, що їхати нікуди”, — продовжує жінка.

У прихистку, ділиться Лідія Бабак, її прийняли гарно: добре годують, турбуються. Її підтримує односелиця Надія Середюк: “Мені дуже добре тут, як на курорті. І перуть, і прибирають, і їсти готують”.

Анну Слабінську з Донеччини через російські обстріли вивезли з рідного села, й від 21 червня 2024 вона мешкає у прихистку.

“Хочеться подивитися, що там залишилося. Але там вже все… Там вже “ДНР”… А що я тут маю? Відпочиваю. Картини малюю, якщо час є. Позвикали вже — як одна сім’я. Не те що “як”, а одна сім’я”, — розповідає Анна Слабінська.

За словами менеджерки прихистку Іванни Дмитрук, мешканців закладу забезпечують цілодобовим доглядом четверо соціальних працівників. Людей годують чотири рази на день, надають психологічну, а за потреби — медичну допомогу. В кожній кімнаті є душ. Також шелтер має свої пральню й кухню. 31 травня прихисток може залишитися без фінансування через закінчення договору з “Карітасом Австрії”.

“Наразі вони всі сподіваються на те, що ми якось знайдемо для них можливість тут залишитися. Тому що, по суті, прихисток став їхнім другим домом з 2023 року. Самі розумієте, вони вже звикли. Тут їм тихо, мирно, спокійно. Люди забули, що таке обстріли, що таке не спати вночі. Вони доглянуті, в теплі, а це для людей — важливо”, — говорить Іванна Дмитрук.

Ймовірне припинення фінансування стосується усіх шести прихистків в Україні, де коштом “Карітасу Австрії” виплачують зарплати працівникам, оплачують за комунальні послуги, організовують харчування, купують засоби особистої гігієни та речі для дозвілля мешканців. Тому “Карітас України” почав кампанію із залучення грошей, розповідає керівниця програми охорони здоров’я в організації Христина Семеген-Бодак.