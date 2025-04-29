Різкою за російську: Руслан Марцінків питає франківців про навчання української з різкою

У Telegram-каналі мер Івано-Франківська Руслан Марцінків процитував інтерв’ю колишнього нардепа та народного артиста України Богдана Бенюка.

Про це пише Правда з посиланням на Місто.

«Є така думка: “Якщо дитина говорить російською – взяти різку і відлупцювати, щоб назавжди забула. Так виховується гордість за свою мову”», – процитував Бенюка Марцінків і запитав у підписників: «Як ви вважаєте?».

Висловлювання вже викликало жваве обговорення у соцмережах. Частина користувачів засуджує радикальні формулювання, інші — акцентують увагу на проблемі мовного виховання.

Нагадаємо, мовна тема в Україні є чутливою, особливо в умовах війни. Політики та публічні особи неодноразово закликали переходити на українську мову як прояв національної єдності.