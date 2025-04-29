ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Різкою за російську: Руслан Марцінків питає франківців про навчання української з різкою
Диван на коліщатках в темній вітальні

Різкою за російську: Руслан Марцінків питає франківців про навчання української з різкою

Автор: Олег Мамчур
29/04/2025 16:03
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Telegram-каналі мер Івано-Франківська Руслан Марцінків процитував інтерв’ю колишнього нардепа та народного артиста України Богдана Бенюка.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це пише Правда з посиланням на Місто.

«Є така думка: “Якщо дитина говорить російською – взяти різку і відлупцювати, щоб назавжди забула. Так виховується гордість за свою мову”», – процитував Бенюка Марцінків і запитав у підписників: «Як ви вважаєте?».

Висловлювання вже викликало жваве обговорення у соцмережах. Частина користувачів засуджує радикальні формулювання, інші — акцентують увагу на проблемі мовного виховання.

Різкою за російську: Марцінків питає франківців, про навчання української з різкою

Нагадаємо, мовна тема в Україні є чутливою, особливо в умовах війни. Політики та публічні особи неодноразово закликали переходити на українську мову як прояв національної єдності.