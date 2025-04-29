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У Франківську визначили лауреатів міської премії Франка
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську визначили лауреатів міської премії Франка

Автор: Олег Мамчур
29/04/2025 15:42
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У Івано-Франківську визначили лауреатів міської премії ім. Івана Франка в галузі літератури і журналістики.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Цьогоріч переможцями стали:

  • у галузі літератури: Василь Загороднюк «Світиться світла 100 тонн висота» та Ірина Фотуйма «Симфонія голосів: рецепція творчості сучасних письменниць Прикарпаття”».
  • у галузі журналістики: журналістка Тетяна Дадак та оператор Віталій Кобинець, ОТБ «Галичина» – цикл телевізійних програм «Окрилені відвагою».
Дві книги, симфонія голосів та світиться світла.