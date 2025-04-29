У Франківську визначили лауреатів міської премії Франка

У Івано-Франківську визначили лауреатів міської премії ім. Івана Франка в галузі літератури і журналістики.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
Цьогоріч переможцями стали:
- у галузі літератури: Василь Загороднюк «Світиться світла 100 тонн висота» та Ірина Фотуйма «Симфонія голосів: рецепція творчості сучасних письменниць Прикарпаття”».
- у галузі журналістики: журналістка Тетяна Дадак та оператор Віталій Кобинець, ОТБ «Галичина» – цикл телевізійних програм «Окрилені відвагою».