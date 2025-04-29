Кабмін залишив тариф на електроенергію без змін

Кабінет Міністрів України продовжив дію «Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії» до 31 жовтня 2025 року

Тож ціна на електроенергію для населення залишається без змін — 4,32 грн/кВт-год, повідомляють на сайті Міністерства енергетики.

«Нічний тариф» для споживачів зі встановленим двозонним лічильником, який складає 2,16 грн за кВт-год, також залишається чинним.

“Уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення з метою забезпечити доступність електричної енергії для споживачів. Ми пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, що зруйнували і пошкодили близько 10 ГВт генеруючих потужностей. Енергетики продовжують масштабні відновлювані та ремонтні роботи по всій країні”, – пояснив таке рішення міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначимо, що востаннє тариф на електроенергію для населення переглядали 1 червня 2024 року, тоді він зріс на 60%.

Водночас міністерство повідомляло, що на той час ринкова ціна на електроенергію в Україні становила майже 7,5 грн/кВт-год.