У Франківську біля “Дому воїна” невідомі вкрали кітель з інсталяції, присвяченій військовим. ФОТО

Біля “Дому воїна” в Івано-Франківську невідомі вкрали кітель з інсталяції, присвяченій військовим. Окрім того, хтось намагався пошкодити пам’ятну табличку з надписом “Тут міг би сидіти той, хто перебуває у ворожому полоні”.

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Про інцидент на Facebook-сторінці повідомив директор комунального закладу “Дім воїна” Микола Крошний.

“Кілька днів тому ми встановили на лавочках біля “Дому воїна” нагадувальні таблички з надписами та два військові кітелі з шевронами — як символ шани та пам’яті про наших захисників. Але сьогодні вночі хтось наважився вкрасти один із кітелів, а одну з табличок намагалися відламати”, — йдеться у дописі.

У коментарі Суспільному директор “Дому воїна” Микола Крошний сказав, що не подавав заяву в поліцію щодо крадіжки.

“Оцінивши ситуацію сьогодні, побачив, що камер в тому напрямку немає. Вирішив марно не писати заяву”, — розповів Микола Крошний.

Директор закладу також закликав людей, у яких є будь-яка інформація про інцидент, повідомити “Дім воїна” про це.