У Франківську нетверезий водій збив семирічну дитину та втік з місця

Автопригода, де водій наїхав на дитину та покинув місце ДТП, трапилась в Івано-Франківську.

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Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, пише Правда.

Поліцейські з’ясували, що на нерегульованому пішохідному переході, керманич легкового автомобіля вчинив наїзд на дитину, яка переходила дорогу з батьками. Опісля покинув місце події.

Внаслідок наїзду 7-річну потерпілу, місцеву мешканку, госпіталізовано до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні.

Поліцейські розпочали пошуки водія – втікача. І вже за годину, правоохоронці розшукали автомобіль «Ауді-А6» та керманича. Йдеться про 28-річного франківця. Водій за кермом був нетверезий.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.