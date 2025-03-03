У Франківську поліцейські перевіряють повідомлення про мінування Черніївського моста

В Івано-Франківській громаді вдень 3 березня 2025 року повідомили про замінування моста в селі Черніїв. Туди скерували слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

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Про це у коментарі Суспільному розповіла речниця поліції в області Тетяна Іванюк.

Йдеться про міст через річку Бистриця Надвірнянська. За словами Тетяни Іванюк, наразі інформацію про ймовірне замінування перевіряють.