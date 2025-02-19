У Франківську до 12 років ув’язнення засудили пропагандистку з Луганщини Лєру Фрост

Дружину депутата Держджуми рф Антона Ткачова, пропагандистку Валерію Демченко (псевдо Лєра Фрост) засудили в Івано-Франківську до 12 років ув’язнення за підтримку так званої “СВО” і заперечення присутності російських військових в Україні з 2014 року.

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Вирок у справі Лєри Фрост виніс Івано-Франківський міський суд. Його опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень 17 лютого 2025 року.

Слідчі з’ясували, що представники російських спецслужб залучили жінку до підривної діяльності проти України в інформаційній сфері. Для цього Лєра Фрост використовувала Instagram та Telegram-канал.

В опублікованому інтерв’ю на YouTube вона сказала: “Він (мій дідусь — ред.) перебував у Луганську. У 2014 році в мою квартиру, в одну з перших, “прилетіло”. Коли почалися там ці події, я його просила: “Приїдь до мене, до нас”. Ми не думали, що це буде вісім років. Ми не могли уявити, що будуть такі страшні часи й все це так затягнеться, коли свої ж українці будуть зі своїх же людей зі Сходу знущатися стільки років”.

У тому ж інтерв’ю Валерія Демченко заперечила присутність Збройних сил РФ в Україні: “Зрозуміло, що росіян там не було. “ЗСУшники” замінували аеропорт […]. Були історії знайомих, коли “ЗСУшники” розстрілювали людей, забирали машини, тому що їх не вистачало. І це було, і це — правда. Коли зараз щось відбувається і це списують на російську армію, коли я знаю, як це було тоді”.

Лєра Фрост публічно визнала, що вона підтримує так звану “спеціальну воєнну операцію” та президента РФ Володимира Путіна, йдеться у матеріалах справи. У грудні 2022 року її запросили на круглий стіл в Держдумі РФ, як “журналістку”. Через кілька місяців жінка почала співпрацювати з російським суспільно-політичним рухом “Всеросійський народний фронт”.

У своїх дописах в Instagram Валерія Демченко писала, що за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона побувала в окупованих Маріуполі, Донецьку, Мелітополі та інших містах.

Жінку засудили одразу за трьома статтями:

ч. 1 ст. 111-1 — колабораційна діяльність;

ч. 1 ст. 111-2 — пособництво державі-агресору;

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Івано-Франківський міський суд призначив Валерії Демченко 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Їй також на 15 років заборонили обіймати посади в органах державної влади.

Хто така Валерія Демченко на псевдо Лєра Фрост

Валерія Демченко, більш відома як Лєра Фрост — уродженка міста Краснодон (нині — окуповане Сорокине) Луганської області. Навчалася у школі та жила в Луганську. У 2011 році переїхала до Києва, згодом брала участь у ток-шоу “Говорить Україна” та російському реаліті-шоу.

У 2022 році Демченко одружилася з депутатом Держдуми РФ Антоном Ткачовим, якого у травні 2023 року заочно засудили в Івано-Франківську до 15 років позбавлення волі. Його звинуватили у посяганні на територіальну цілісність України.

За інформацією Івано-Франківського міського суду, наразі Лєра Фрост перебуває у столиці рф — москві.