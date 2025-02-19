Зовсім не 4%: соціологи розповіли, скільки українців довіряють Зеленському

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 57% українців, не довіряють – 37%. Баланс довіри-недовіри складає +20%.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Такі дані станом на лютий представив КМІС.

Соціологи зазначили, що показники довіри дещо покращилися порівняно з останнім опитуванням у грудні: тоді президенту довіряли 52%, не довіряли – 39%.

У всіх регіонах України ситуація з рівнем довіри та недовіри Зеленському схожа. Найбільше президентові довіряють у центральних областях та на заході.

До теми: Марцінків підтримав Зеленського на тлі критичної заяви Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібно провести вибори, якщо вона хоче мати місце за столом переговорів. Він також стверджував, що рівень підтримки Зеленського нібито становить 4%.