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Зовсім не 4%: соціологи розповіли, скільки українців довіряють Зеленському
Диван на коліщатках в темній вітальні

Зовсім не 4%: соціологи розповіли, скільки українців довіряють Зеленському

Автор: Олег Мамчур
19/02/2025 17:45
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Президенту Володимиру Зеленському довіряють 57% українців, не довіряють – 37%. Баланс довіри-недовіри складає +20%.

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Такі дані станом на лютий представив КМІС.

Соціологи зазначили, що показники довіри дещо покращилися порівняно з останнім опитуванням у грудні: тоді президенту довіряли 52%, не довіряли – 39%.

У всіх регіонах України ситуація з рівнем довіри та недовіри Зеленському схожа. Найбільше президентові довіряють у центральних областях та на заході.

До теми: Марцінків підтримав Зеленського на тлі критичної заяви Трампа

Рівень довіри Зеленському трохи зріс, наразі йому довіряють 57 відсотків українців, не довіряють – 37 відсотків.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібно провести вибори, якщо вона хоче мати місце за столом переговорів. Він також стверджував, що рівень підтримки Зеленського нібито становить 4%.