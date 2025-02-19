Помер захисник з Ямницької громади Обшира Любомир

Знову трагічна звістка сколихнула Ямницьку територіальну громаду. Перестало битися серце військовослужбовця з села Сілець Любомира Обшири.

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Повідомляє Ямницька ТГ, передає Правда.іф

Народився Любомир Іванович Обшира 17 серпня 1993 р. в с. Сілець. Навчався в Сілецькій школі. Пройшов службу в армії. Був одруженим, з дружиною виховували доньку.

Від перших днів повномасштабного вторгнення протягом майже двох років військовослужбовець захищав Україну від московського окупанта. Любомир Обшира служив на передовій гранатометником в роті вогневої підтримки однієї з військових частин. Ніс службу поблизу м. Гуляйполе Запорізької області.

На жаль, 19 лютого 2025 р. серце захисника зупинилося.

Поминальна панахида (парастас) відбудеться у четвер, 20 лютого, о 19:00 год. в домі померлого, за адресою с. Сілець, вул. Миру, 18.

Чин похорону відбудеться у п’ятницю, 21 лютого, о 14:00 год