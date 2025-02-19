Поворот Трампа у бік путінської росії перекреслює політику США протягом поколінь, – NYT

Президент США Дональд Трамп перебуває у процесі здійснення одного з найбільш приголомшливих поворотів в американській зовнішній політиці за останні покоління.

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Про це пише The New York Times.

«З моменту закінчення Другої світової війни довгий парад американських президентів спочатку розглядав Радянський Союз, а потім, після короткого та ілюзорного міжцарства, його наступницю росію як силу, якою слід принаймні побоюватися. Трамп робить все можливе, щоб розглядати її як співучасника у майбутніх спільних справах», – пише видання.

Під час останньої промови він ясно дав зрозуміти, що США більше не ізолюватимуть путіна за його нічим не спровоковану агресію проти слабшого сусіда та вбивство сотень тисяч людей. Натомість Трамп хоче знову «прийняти росію в міжнародний клуб і зробити її одним з головних друзів Америки».

«Це ганебний розворот 80-річної американської зовнішньої політики. Протягом усієї холодної війни США відмовлялися легітимувати радянське завоювання країн Балтії, і це надавало мужності людям, які борються за свою свободу. Тепер ми легітимізуємо агресію, щоби створити сфери впливу. Кожен американський президент за останні 80 років виступив би проти заяви президента Трампа», – заявила директорка із досліджень зовнішньої та оборонної політики в Американському інституті підприємництва Корі Шаке.

Як пише видання, в оточенні Трампа такий розворот вважають за необхідне виправлення «багаторічної помилкової політики»: на думку прихильників президента, вартість захисту Європи надто висока, враховуючи інші потреби. Тому будь-яка угода з росією дозволила б Штатам повернути додому більше військ або перенаправити ресурси національної безпеки у бік Китаю, який вони вважають найбільшою загрозою.

Розворот США, безумовно, був очевидним ще минулого тижня, коли віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикував європейських союзників, заявивши, що «загроза зсередини» викликає більше занепокоєння, ніж росія.

«Трамп давно бачив у путіні союзника, сильного та «дуже досвідченого» гравця, чиї спроби залякати Україну та змусити її піти на територіальні поступки були просто «геніальні». Путін, на його думку, гідний захоплення та поваги, на відміну від лідерів традиційних союзників США, таких як Німеччина, Канада чи Франція, до яких він ставиться із зневагою», – пише NYT.

Поступки, на які йде Трамп та його команда, звучать як список бажань Кремля: росія зберігає за собою окуповану територію України, США не нададуть Україні гарантій безпеки, не кажучи вже про те, щоб прийняти її до НАТО, санкції буде знято. Трамп навіть запропонував знову прийняти росію до Групи семи.

Видання зазначає, що очевидна віра Трампа у свою здатність укласти угоду з путіним спантеличує досвідчених співробітників органів національної безпеки, які протягом багатьох років мали справу з росією.