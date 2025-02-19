На війні загинув прикарпатець Петро Тодорук

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Скорботна звістка прийшла у Яремчанську громаду

У російсько-українській війні 17 лютого 2025 року загинув солдат з Івано-Франківщини Петро Тодорук.

Про це повідомила Яремчанська міська рада передає Правда ІФ

Петро Тодорук народився у 1994 році. Жив у селі Микуличин Івано-Франківської області. Боєць мобілізувався до війська наприкінці 2024.

Полеглому захиснику нещодавно виповнилося 31. 17 лютого внаслідок обстрілу позицій наших військовослужбовців на Донеччині Петро Тодорук отримав мінно-вибухову травму.