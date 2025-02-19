Підірвався на міні, прямуючи на штурм: гвардієць з Франківщини Олександр Трубачов після протезування мріє повернутись на службу

Олександр Трубачов, військовослужбовець 50-го полку Національної гвардії України. Хлопець змалку мріяв захищати Батьківщину. Початок війни у 2014 року став для нього поштовхом пов’язати своє життя з військовою службою у Національній гвардії.

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Пише Західний кур’єр з посиланням на пресслужбу 50 полку.

Олександр завжди любив собак, тому вирішив стати кінологом. Пройшовши спеціальне навчання, він отримав свого першого службового собаку.

“У мене була німецька вівчарка. Його звали Рем. На той час йому було 2 роки. Я почав його дресирувати для себе. По загальному курсу, але і під себе підстроював. Ми з ним охороняли громадський порядок у місті Івано-Франківськ”.

Гвардієць неодноразово виконував бойові завдання в районах ведення бойових дій. У серпні 2024 року під час боїв на Донеччині Олександр отримав тяжке поранення. Хлопець підірвався на міні, прямуючи на штурм.

“Коли ми почали бігти, я відчув такий хлопок. За мить вже нічого не відчував. Коли відкрив очі, то побачив над собою небо, і думаю: ну все, баста. Я почав надавати собі допомогу, наклав турнікет.”

Зараз боєць проходить лікування в Івано-Франківську. Попереду – реабілітація та протезування. Попри важке поранення, Олександр не втрачає оптимізму та мріє повернутися до служби.

“Коли отримаю протез, то у мене почнеться стабільне життя. Можу думати і про сім’ю в майбутньому. Хочу вернутися назад на службу. Мрію скоріше встати на ноги. І все. Далі в житті все налагодиться. На лікуванні мене всі старались заспокоїти. Щоб я не падав духом. Я кажу: це ви мене збираєтесь заспокоювати? Я людина позитивна, енергійна. Це я ще сам можу когось заспокоїти та підтримати”, – емоційно розповідає гвардієць.

Більше, про історію гвардійця Олександра, який втратив ногу, але не втратив віру у майбутнє, дивіться у програмі Історії Незламних: