20 лютого на Івано-Франківщині будуть діяти графіки обмежень потужності для бізнесу

У четвер, 20 лютого, на Прикарпатті будуть застосовані графіки обмежень потужності

Про це повідомили в Прикарпаттяобленерго, передає Правда ІФ

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Завтра, 20 лютого, на Прикарпатті будуть діяти ГОП для промисловості та бізнесу.

Час застосування – з 05:00 до 21:00.

Енергетики просять використовувати електроенергію ощадливо.