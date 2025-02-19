20 лютого на Івано-Франківщині будуть діяти графіки обмежень потужності для бізнесу

У четвер, 20 лютого, на Прикарпатті будуть застосовані графіки обмежень потужності
Про це повідомили в Прикарпаттяобленерго, передає Правда ІФ
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Завтра, 20 лютого, на Прикарпатті будуть діяти ГОП для промисловості та бізнесу.
Час застосування – з 05:00 до 21:00.
Енергетики просять використовувати електроенергію ощадливо.