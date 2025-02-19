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20 лютого на Івано-Франківщині будуть діяти графіки обмежень потужності для бізнесу
Диван на коліщатках в темній вітальні

20 лютого на Івано-Франківщині будуть діяти графіки обмежень потужності для бізнесу

Автор: Петро Якимчук
19/02/2025 19:20
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У четвер, 20 лютого, на Прикарпатті будуть застосовані графіки обмежень потужності

Про це повідомили в Прикарпаттяобленерго, передає Правда ІФ

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Завтра, 20 лютого, на Прикарпатті будуть діяти ГОП для промисловості та бізнесу.

Час застосування – з 05:00 до 21:00.

Енергетики просять використовувати електроенергію ощадливо.