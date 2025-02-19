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«єОселя»: Івано-Франківщина вкотре серед лідерів
Диван на коліщатках в темній вітальні

«єОселя»: Івано-Франківщина вкотре серед лідерів

Автор: Олег Мамчур
19/02/2025 19:55
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У 2025 році з моменту відновлення роботи реєстрів 748 українських родин покращили житлові умови, отримавши кредит на придбання житла за програмою доступної іпотеки «єОселя».

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Загальна сума виданих кредитів за цей період становила 1,3 млрд грн, повідомляє Міністерство економіки.

Зокрема, за минулий тиждень видано 132 кредити на 253 млн грн. Найбільше – у Київській області – 44, місті Києві – 33, Львівській області – 10 та Івано-Франківській області – 7.

Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.