Переселенець з Бахмута виготовляє у Тисмениці вироби з дерева та металу. ФОТО

Євген Шевченко, уродженець Бахмута, працював електромонтером у рідному місті. Після переїзду з сім’єю до Тисмениці знайшов нове захоплення – виготовлення виробів з дерева та металу.

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Про це пише Правда з посилання на Тисменицьку міську раду.

Євген на другий день повномасштабного вторгнення він приєднався до лав Збройних Сил України. Служачи у складі 54-ї бригади, він брав участь у запеклих боях у Мар’їнці.

Через сімейні обставини Євген демобілізувався та переїхав до Івано-Франківська, де вже перебувала його родина. Улітку 2023 року сім’я Шевченків остаточно оселилася у Тисмениці.

Чоловік зізнається, що його творча робота стала для нього способом знайти душевний спокій і відволіктися від повсякденних клопотів. Нині він готується до виставки та мріє, щоб якомога більше людей дізналися про його хобі та оцінили плоди його праці.