Рятувальники ліквідували пожежу сміттєзвалища у Франківській громаді

У вівторок, 18 лютого, на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу на полігоні твердих побутових відходів в Івано-Франківській ТГ.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що виникла пожежа побутового сміття на відкритій території полігону.

Вогнеборці ліквідували займання на площі 100 м кв. та не допустили поширення вогню.

Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.