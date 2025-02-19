ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Рятувальники ліквідували пожежу сміттєзвалища у Франківській громаді
Диван на коліщатках в темній вітальні

Рятувальники ліквідували пожежу сміттєзвалища у Франківській громаді

Автор: Олег Мамчур
19/02/2025 20:59
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У вівторок, 18 лютого, на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу на полігоні твердих побутових відходів в Івано-Франківській ТГ.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що виникла пожежа побутового сміття на відкритій території полігону.

Вогнеборці ліквідували займання на площі 100 м кв. та не допустили поширення вогню.

Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.