Олексій Гнатковський та Ірма Вітовська розкажуть франківцям “Як виростити чоловіка в домашніх умовах”

Пара відомих українських акторів Олексій Гнатковський та Ірма Вітовська зіграють у березні для франківців та гостей міста чудову комедійну виставу “Як виростити чоловіка в домашніх умовах”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Легку комедію франківцям покажуть у середу 05 березня в ККЗ “Арена-Центр” по вулиці Незалежності.

Початок вистави о 18.00 годині.

Чудова комедія із нестандартним сюжетом подарує глядачам масу позитивних емоцій та кілька годин безперервного сміху.

Квитки можна придбати за посиланням

Усі вистави за участі народного артиста України Олексія Гнатковського носять благодійний характер, адже під час виступів проводиться збір для фонду “Мій дім Україна”, який допомагає ЗСУ необхідними засобами та автомобілями.