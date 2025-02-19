“У разі відсутності реагування відкриваємо провадження”: як контролюють дотримання прав людини у Франківську

Наприкінці липня 2024 року в Івано-Франківську відкрили регіональний Центр захисту прав людини — установу, куди кожен громадянин, права якого так чи інакше порушуються, може звернутися за допомогою.

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Чи бувають випадки, коли державні органи ігнорують або недостатньо швидко реагують на звернення, в інтерв’ю Фіртці розповів представник Уповноваженого з прав людини в Івано-Франківській області Віталій Вербовий.

Зі слів Віталія Вербового, такі випадки фіксували, але вони є поодинокими.

“Органи державної влади прекрасно розуміють та знають закон України про Уповноваженого, розуміють свою відповідальність. Ми звертаємося в разі відсутності відповідного реагування на наші звернення чи невчасної подачі інформації, відкриваємо провадження. За фактом відкриття провадження, маємо право запросити будь-який орган влади на подачу пояснень щодо цього провадження. Можемо накласти штраф на посадовця, на керівника, іноді скеровуємо лист до відповідних органів на відкриття кримінальної справи. Якщо відкривають кримінальні провадження, ми контролюємо стан розслідувань, не втручаючись в сам процес. Слідкуємо, щоб правоохоронні органи чітко виконували свою роботу і доводили до логічного завершення кримінальні провадження”, — уточнив Віталій Вербовий.

Найбільше звернень у Центрі сьогодні отримують про захист інформаційних прав.

“Це, зокрема, право на звернення та отримання інформації. Часто органи влади не надають інформацію на запити. Люди до нас звертаються, ми впливаємо, і тоді люди отримують відповідь”

Зазначимо, звернутись до Центру захисту прав людини можна телефоном [050 967 9417], поштою [[email protected]] чи особисто прийти до Центру [вулиця Січових Стрільців, 8].