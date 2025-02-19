Український фільм “Ти — космос” отримав приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі дебютних фільмів у Франції

В Україні фільм можна буде переглянути в кінотеатрах навесні 2025 року.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Фільм українського режисера Павла Острікова “Ти — космос” здобув приз глядацьких симпатій на кінофестивалі дебютних стрічок в французькому місті Анноне, який триває з 7 по 17 лютого. Про це йдеться на сайті кінофестивалю, пише Суспільне Культура.

На кінофестивалі в Анноне, що на південь від Ліону, показують дебютні кінострічки. Раніше “Ти — космос” уже отримував такі нагороди на FilmFestival Cottbus та на Trieste Science+Fiction Festival.

Науково-фантастична стрічка “Ти — космос” розповідає історію українського далекобійника-відлюдника Андрія Мельника, який летить до найближчої чорної діри на вантажному космічному кораблі два роки.

Але Земля вибухає і він залишається чи не єдиним живим у Всесвіті. Зв’язок із ним встановлює французька вчена Катрін, і вони вирішують летіти назустріч одне одному. Подорож триває три роки, під час неї мандрівники закохуються. Головною емоцією фільму є самотність, яка зближує головних героїв.

Головну роль далекобійника Андрія Мельника зіграв Володимир Кравчук, який нині є військовослужбовцем ЗСУ. А його партнером по екрану став робот Максим, якого озвучив Леонід Попадько, що теж зараз перебуває у лавах Збройних сил України.

Загалом дебютний фільм Острікова знімали 7 років.

Дебют фільму відбувся цьогоріч на кінофестивалі у Торонто. Восени 2024 року стрічка здобула головну нагороду кінофестивалю в Страсбурзі — Golden Octopus. А також стала найкращою на фестивалі науково-фантастичного кіно Trieste Science+Fiction Festival.