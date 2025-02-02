У Франківську харків’янин розробив пристрої для реабілітації військових

Михайло Фик – науковець та інженер з Харкова, який через вторгнення вже майже три роки мешкає в Івано-Франківську.

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Тут за його розробками волонтери налагодили виробництво магнітно-ультразвукових випромінювачів, які допомагають військовим відновити здоров’я, пише Правда.іф з посиланням на Репортер.

Франківськ був знайомим

У Харкові Михайло Фик працював у приватних і державних компаніях: «Етилвестпром», «Харківтрансгаз» тощо. Також близько 10 років – у харківському офісі українсько-шведської фірми «Карпатигаз». Компанія виготовляла компресорні станції та дала Михайлові великий досвід. Та коли вести такий бізнес в Україні стало невигідно, підприємство вийшло з ринку.

Після цього я більше зосередився на викладанні, – каже Михайло Фик. – Уже був кандидатом технічних наук, викладав у двох вишах – національному університеті імені Каразіна і Харківському політехнічному інституті. Студентам були цікаві мої лекції, бо я практик і розповідав їм речі, які дійсно використовуються на виробництві. У 2021 році захистив докторську дисертацію, а паралельно працював з проєктами за своєю науковою тематикою.

Взимку 2022 року через вторгнення усі проєкти припинилися. У Харкові загроза була дуже висока, тож університет наказав своїм викладачам евакуюватися у безпечніші міста України.

У Харкові моє житло розташовувалося з боку росії. Були обстріли, вдома вибило вікна, через один вибух мене навіть контузило. Але я не хотів виїжджати, поки не прийшов наказ з університету. Тоді моя сім’я поїхала швидше, а я через якийсь час, – розповідає Михайло Фик.

Серед варіантів для переїзду був і Франківськ, і саме на ньому одразу зупинився Михайло. Адже саме тут, в університеті нафти і газу, він здобував другу вищу освіту, захищав кандидатську. Тож місто було давно знайомим і геть не чужим.

Дешевше й універсальніше

Університет нафти і газу запропонував релокованим викладачам гуртожитки, щоб облаштуватися у перші тижні на новому місці. Саме тут Михайло Фик розпочав знову викладати, поєднуючи з дистанційними лекціями для Харківського політехнічного. А також влаштувався у комунальне підприємство «Електроавтотранс». Влаштувати життя по-новому допомогли франківські військові-волонтери.

Тут запропонували роботу з силовими приладами, добре мені відомими. Зараз підприємство закуповує нові тролейбуси, автобуси, дуобуси, тож потребує інженерних послуг, – каже науковець.

Саме волонтери звернулися до Михайла Фика з пропозицією допомогти налагодити виробництво пристроїв, що допомагатимуть при реабілітації – у першу чергу, ветеранам війни. Такими розробками він займався уже кілька років і навіть привіз з Харкова деяке обладнання.

Моє дослідження оздоровчих і косметологічних розробок активно розпочалося у 2014-2015 роках, з початком АТО, – розповідає Михайло Фик. – Бо такі прилади були потрібні для реабілітації військових, щоб вони швидше відновлювались, скоріше відходили після контузій, поранень. Але, по-перше, ті прилади, які зараз є на ринку, дуже складні й дорогі. По-друге, вони не є універсальні: навіть досвідченим лікарям складно швидко переналаштувати прилад під наявну потребу. Тому ми розробили такі аналоги, які були б більш універсальні й не менш ефективні, ніж фірмові, але ще недорогі та зручні у використанні.

Так створили «МУФЛОН» – магнітно-ультразвуковий фізіотерапевтичний лікувальний опромінювач накладного типу. Собівартість такого приладу – близько 100 євро. Його аналоги у Європі коштують десь у сім разів більше.

Електромагнітні поля для реабілітації

На екрані ми бачимо електричний потенціал від статичного поля, коли я доторкаюся контактом до опромінювача. Оця котушка з ручною називається аплікатор. Він розташовується безпосередньо на тілі, – пояснює Михайло Фик. – Коли ми дивимось на сигнал, то бачимо спектр частот. Він показує, які є поля у цьому приладі – його спектральні характеристики. Їхній набір – так звані акорди хвиль – безпосередньо діють на організм.

Пристрій «МУФЛОН» діє на організм м’якше, ніж, наприклад, відома у світі Машина Ральфа. Вона використовує ударно-хвильову терапію – потужні електромагнітні поля, які можуть надати швидкий результат, наприклад, розбити каміння у нирках.

А є нормовані електромагнітні поля, які теж дуже корисні, – говорить науковець. – Їх використовують, наприклад, щоб почистити судини, щоб краще працювали органи, щоб покращити рух міжклітинної рідини та крові, для заживлення ран та інше. Прилади, які використовують такі поля, уже є в клініках, але через високу ціну лише десь у двох-трьох по Україні. Не всі можуть туди поїхати.

«МУФЛОН» працює навіть від павербанка, тож його реально використовувати вдома. За словами Михайла Фика, у Франківську за весь час ним скористалася десь сотня військових.

Ветерани беруть пристрій в оренду, безкоштовно, на той час, скільки їм потрібно. А потім повертають і передають іншим, – каже Михайло Фик. – Є можливість і придбати його собі, оплативши лише собівартість матеріалів. Це дуже ефективно для тих, у кого проблеми зі спиною, ногами. А якщо прикладати на потилицю, то полегшуються симптоми контузії, бо там – скупчення біоактивних точок. Військові кажуть, після його використання аж змогли нормально поспати.

Зараз такі пристрої виготовляє з десяток волонтерів-ветеранів, а Михайло Фик надає науковий супровід виробництву. Кілька приладів нині тестують у міській клінічній лікарні, у відділенні реабілітації. Після цього «МУФЛОНИ» зможуть пройти ліцензування і їх використовуватимуть для пацієнтів у військовому шпиталі для лікування транскоронарних порушень і для післяінсультних станів.

Авторка: Ольга Романська