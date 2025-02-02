В одному з сіл Франківської громади відкрили меморіальний комплекс полеглим бійцям

У селі Радча, що на Івано-Франківщині, 2 лютого 2025 року відкрили меморіальний комплекс 12 бійцям, полеглим у російсько-українській війні.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив на Facebook-сторінці міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише Правда.іф.

“Дванадцять відважних чоловіків пішли на війну, щоб захистити тих, кого люблять. Свої сімʼї, своє село, свою країну. Вони загинули в боротьбі за вільне майбутнє”, — йдеться в дописі.

Пам’ятні дошки у меморіальному комплексі встановили полеглим воїнам: