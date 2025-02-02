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В одному з сіл Франківської громади відкрили меморіальний комплекс полеглим бійцям
Диван на коліщатках в темній вітальні

В одному з сіл Франківської громади відкрили меморіальний комплекс полеглим бійцям

Автор: Світлана Якимчук
02/02/2025 22:16
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У селі Радча, що на Івано-Франківщині, 2 лютого 2025 року відкрили меморіальний комплекс 12 бійцям, полеглим у російсько-українській війні.

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Про це повідомив на Facebook-сторінці міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише Правда.іф.

“Дванадцять відважних чоловіків пішли на війну, щоб захистити тих, кого люблять. Свої сімʼї, своє село, свою країну. Вони загинули в боротьбі за вільне майбутнє”, — йдеться в дописі.

Пам’ятні дошки у меморіальному комплексі встановили полеглим воїнам:

  • Михайлу Бриндзею;
  • Ярославу Вацебі;
  • Роману Демʼянцю;
  • Івану Майці;
  • Андрію Остапʼяку;
  • Андрію Струку;
  • Тарасу Струку;
  • Івану Фуштею;
  • Роману Цюцяку;
  • Івану Шептуру;
  • Віктору Яцківу.