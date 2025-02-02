В одному з сіл Франківської громади відкрили меморіальний комплекс полеглим бійцям

У селі Радча, що на Івано-Франківщині, 2 лютого 2025 року відкрили меморіальний комплекс 12 бійцям, полеглим у російсько-українській війні.
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Про це повідомив на Facebook-сторінці міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише Правда.іф.
“Дванадцять відважних чоловіків пішли на війну, щоб захистити тих, кого люблять. Свої сімʼї, своє село, свою країну. Вони загинули в боротьбі за вільне майбутнє”, — йдеться в дописі.
Пам’ятні дошки у меморіальному комплексі встановили полеглим воїнам:
- Михайлу Бриндзею;
- Ярославу Вацебі;
- Роману Демʼянцю;
- Івану Майці;
- Андрію Остапʼяку;
- Андрію Струку;
- Тарасу Струку;
- Івану Фуштею;
- Роману Цюцяку;
- Івану Шептуру;
- Віктору Яцківу.