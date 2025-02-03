За минулу добу окупанти втратили 1300 орків, понад 50 артсистем та 3 коштовні системи ППО

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.02.25
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- особового складу / personnel ‒ близько/ about 841660 (+1300) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 9920 (+12) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 20685 (+18) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 22589 (+51) од,
- РСЗВ / MLRS – 1268 (+1) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1053 (+3) од,
- літаків / aircraft – 369 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 23911 (+118),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 35798 (+89) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3731 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!