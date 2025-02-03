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У понеділок в Калуші прошатимуться з полеглим Героєм Олександром Захаровим
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Калуська громада прощатиметься із полеглим героєм Олександром Захаровим

Автор: Ігор Василик
03/02/2025 07:57
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Прощання з полеглим Захисником Олександром Захаровим відбудеться у понеділок, 3 лютого в місті Калуші.

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Про це повідомив голова громади Андрій Найда, пише Правда.іф.

3 лютого о 10:00 – виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ, яка рухатиметься вулицями міста:

  • Івано-Франківська,
  • Грушевського,
  • Винниченка,
  • пр.Лесі Українки,
  • Хіміків, 32, заїзд у двір,
  • Коновальця,
  • Тихого;
  • Стуса,
  • Січових Стрільців,
  • Євшана,
  • Європейська,
  • ПК “Мінерал”.

Парастас о 10:45.

Чин похорону розпочнеться о 13:00.

Відправа у Соборі Святих Землі Української ПЦУ.

Поховають полеглого солдата Олександра Захарова на Алеї Слави міського кладовища.