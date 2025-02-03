В передмісті Франківська BMW збив двох дітей на пішохідному переході

У неділю ввечері, у селі Ямниця, що поруч Івано-Франківська, автомобіль BMW збив двох дітей на пішохідному переході .

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Потерпілих госпіталізували.

Про це “Галці” повідомили у секторі комунікацій ГУ НП в Івано-Франківській області.

Стан дітей наразі невідомий.

Подробиці ДТП будуть згодом..