Чотирьом франківським футзалістам присвоїли звання “Заслужених майстрів спорту України”

Гравцям збірної України з футзалу, які вибороли бронзові нагороди ЧС-2024, надали звання “Заслужених майстрів спорту України”. Серед нагороджених футзалістів і четверо франківських спортсменів.

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Інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф, із посиланням на Асоціацію футзалу України.

Четверо франківських футзалістів Микола Микитюк, Ігор Корсун, Петро Шотурма та Назар Швед стали “Заслуженими майстрами спорту України”.

Довідково:

Заслужений майстер спорту України — почесне спортивне звання, встановлене у 1993 році. Присуджується спортсменам, які зробили визначний внесок у досягнення українського спорту.