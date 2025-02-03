Якою буде погода на Прикарпатті у перший понеділок лютого

У понеділок 04 лютого в Україні очікується вночі 0-4 градуси морозу, вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла.
Через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей 3-го лютого періодично випадатиме невеликий сніг, пише Правда іф.
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У південній частині України та на південному сході сніг та мокрий сніг будуть помірними (карта внизу), можливе налипання мокрого снігу, ускладнення ситуації на дорогах, обережно. При вищій температурі повітря – дощитиме.
Опади на півдні України в окремих районах досягатимуть сильних значень, у Криму завтра вдень очікується сильний дощ.
Вітер в Україні переважно північно-західний, помірний, у західних областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
У Києві понеділок буде прохолодним, вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля. Пройде невеликий сніг. На дорогах міцніє ожеледиця, обережно.
В Івано-Франківську буде теж доволі прохолодно. Упродовж дня температура буде близько 1 градусу тепла.
Надалі, на тижні, в Україні похолоднішає ще на кілька градусів, вночі до 3-8 морозу, вдень до 3 морозу – 2 тепла.
Зваріть, про всяк випадок, сьогодні, велику каструлю борщу чи щось таке із запасом, на випадок скорочення подачі електроенергії.
Не мерзніть, морозу сильного поки що не видно) — пише синоптикиня Наталка Діденко.