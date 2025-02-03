Прогнозують здорожчання популярних продуктів: яка ситуація буде у Франківську

Здорожчання популярних продуктів вже найближчим часом прогнозують експерти. Зокрема вартість гречки може досягти 60 гривень за кілограм.

Івано-Франківське комунальне агропідприємство обробляє понад 300 гектарів землі, з яких чверть засіяли соняшником та гречкою.

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“Врожай 2023 року був щедрим: урожайність соняшника становила близько 3 тонн у заліку, а гречки – близько 1 тонни. Проте ціни на продукцію диктує ринок”, – зазначив Дмитро Сергенюк заступник директора комунального Івано-Франківського агропідприємства.

Під час початку повномасштабної війни у 2022 році ціна на гречку побила рекорди, досягнувши понад 80 гривень за кілограм. Висока рентабельність цієї культури спонукала аграріїв значно збільшити площі під її вирощування.

“Однак уже наприкінці 2023 року ринок перенаситився гречкою, і ціна впала до критичних 6–8 гривень за кілограм, що зробило її вирощування економічно невигідним”, – зазначив Дмитро Сергенюк заступник директора комунального Івано-Франківського агропідприємства.

Відповідно, фермери останні два роки почали скорочувати посіви гречки та соняшника. Це призвело до зменшення пропозиції на ринку, що, у свою чергу, зумовило нове підвищення цін. Крім того, свою роль відіграли війна, зростання вартості енергоносіїв та неврожай зернових через аномальну спеку.

Хоча наразі дефіциту гречки немає, загальні обсяги пропозиції скорочуються, що впливає на її вартість. Експерти прогнозують, що до травня 2025 року продовольчий кошик українців може подорожчати ще на 10–12%. Це означає, що ціни на основні продукти харчування, включаючи гречку, продовжать зростати.

Ще одним продуктом, який значно зріс у ціні, стала соняшникова олія. Нині її вартість досягає 81–85 гривень за пляшку (850 г), а фахівці прогнозують здорожчання на 15–20% навесні.

Попри те, що Україна є світовим лідером з експорту соняшникової олії, внутрішні ціни на цей продукт залишаються високими. Однією з головних причин є глобальні ринкові тенденції: зростаючий попит у Європі, Азії та Африці стимулює підвищення світових цін, що впливає і на внутрішній ринок.

Іншим фактором є дефіцит сировини в Україні. Через війну багато переробних підприємств не працює, що зменшує пропозицію.