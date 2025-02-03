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У Франківську провели турнір з таеквон-до пам’яті полеглих нацгвардійців
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську провели турнір з таеквон-до пам’яті полеглих нацгвардійців

Автор: Олег Мамчур
03/02/2025 09:12
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В Івано-Франківську 1 лютого 2025 року провели турнір з таеквон-до, присвячений пам’яті 24 загиблим військовослужбовцям Національної гвардії України. У змаганнях взяли участь понад сто дітей віком від 5 до 18 років.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки.

Як йдеться у дописі, змагання провели в межах підготовки до міжнародного турніру, який відбудеться у Молдові 7-8 лютого.

“Дітки — молодці, змагаються, розвиваються. А коли ці турніри проводяться, щоб вшанувати памʼять бійців, це ще краще. Наші діти займаються спортом і памʼятають тих, хто поклав своє життя у боротьбі за Україну”, — цитують дружину загиблого воїна Володимира Дяківа Анну Дяків.

На початку заходу всіх полеглих військовослужбовців вшанували хвилиною мовчання, а родинам вручили памʼятні медалі.

“Вкотре згадуємо та вшановуємо кожного воїна, який загинув у цій війні. Згадуємо такими заходами та віддаємо шану полеглим бійцям, підтримуємо їхні родини та сімʼї. І це дуже добре, що в нашому місті є можливість проводити подібні турніри, а для дітей — це хороша можливість зустрітися, поспілкуватися та позмагатися між собою”, — каже заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Юрій Мухін.