На Івано-Франківщині працюватимуть виїзні бригади медичних працівників

На Івано-Франківщині протягом першого тижня лютого мешканці області матимуть змогу безкоштовно отримати консультації від виїзних медичних бригад Товариства Червоного Хреста, обласного центру контролю та профілактики хвороб, а також команди гінекологів.

На Прикарпатті продовжується реалізація програми мобільного медичного обслуговування населення, в рамках якої протягом 3-7 лютого 2025 року виїзні бригади медичних працівників здійснюватимуть планові візити до населених пунктів області, де місцеві мешканці матимуть можливість пройти базові медичні обстеження, отримати консультації фахівців та зробити профілактичні щеплення, пише Правда.іф з посиланням на Версії.

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За інформацією, оприлюдненою головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Онищук, мобільні бригади Товариства Червоного Хреста розпочнуть свою роботу 3 лютого з відвідування населених пунктів Черніїв, Слобідка, Полянки, Дегова, Торговиця та Красне, продовжуючи свою діяльність наступного дня у Гринівці, Івано-Франківську за адресами Панаса Мирного, 8 та Смодна, а також у Рогатині на вулиці Кудрика, 10, Торговиці та Нижньому Струтині.

5 лютого медичні працівники надаватимуть консультації мешканцям Івано-Франківська за адресами Макухи, 2 Г та Бандери, 10 Г, а також відвідають населені пункти Голошино, Світанок, Раковець та Сваричів, тоді як 6 лютого бригади працюватимуть в обласному центрі на вулиці Військових Ветеранів, 12, а також у Терновиці, Снідавці, Жовчеві, Раківці та Слободі-Небилівській.

Завершальний день роботи мобільних бригад Червоного Хреста, запланований на 7 лютого, охопить населені пункти Гринівка, Буковець, Залужжя, Пробабин та Цінева, а також обласний центр, де прийом здійснюватиметься за адресою Героїв УПА, 1.

Паралельно з роботою бригад Товариства Червоного Хреста, фахівці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України проведуть виїзні прийоми у селі Петранка третього лютого та у Підгайчиках п’ятого лютого.

Окремий графік роботи передбачено для виїзних бригад гінекологів, які протягом тижня відвідають дев’ять населених пунктів області: